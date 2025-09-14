4-годишно дете е пострадало в тежката катастрофа на изхода на Варна

Кадър: Фейсбук, Виждам те КАТ - Варна, И. Иванов

Петима са пострадалите при тежката катастрофа между ламборгини и други два автомобила, която стана малко по-рано днес на автомагистрала "Хемус" на изхода на Варна. Това съобщават от ОД на МВР - Варна.

Сред пострадалите има и 4-годишно дете, което е с фрактура на дясна подбедрица, а майката - с фрактура на дясна ръка. На останалите трима не са приключили прегледите, съобщават още от полицията.

Сигнал за катастрофата е подаден около 15:05 ч. По първоначални данни на полицията лек автомобил Ламборгини настига и блъска други два движещи се автомобила.

При сблъсъка водачът на скъпата кола е загубил контрол, автомобилът се завърта и удря другите две превозни средства.

Водачът, предизвикал катастрофата, е на 56 години. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни, уточняват още от полицията.

