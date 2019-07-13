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4-годишно дете в болница, отнесъл го велосипедист във Варна

13.07.2019 / 21:03 0

Инцидентът е станал пред Аквариума

4-годишно дете е настанено в болница, след като беше блъснато от велосипедист в Морската градина във Варна, съобщи dnes.bg. Инцидентът е станал пред аквариума.

Детето е приведено в болницата "Света Анна", откъдето уточниха, че е без опасност за живота.

При друг случай 8-годишно дете беше блъснато от автомобил в Благоевград. То е със счупен крак и спешно е транспортирано в болница.

Инцидентът е станал на булевард "Джеймс Баучер". Момчето е карало тротинетка и е пресичало.

Изненадващо преминаващият лек автомобил го блъска и детето пада.

Полицията в Благоевград разследва пътния инцидент. / Черно море

 

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