4 хиляди дози "райски газ" иззеха във Варна, арестуваха мъж за продажба на деца

снимка:МВР, илюстративна

Близо 4000 дози „райски газ“ са иззети при специализирана полицейска операция във Варна, а 26-годишен мъж е задържан и обвинен за продажба на веществото на непълнолетни. Районният съд е постановил постоянния му арест. Това съобщиха на съвместен брифинг Районната прокуратура и Областната дирекция на МВР, пише "Морето"

Разследването е започнало след установени случаи на непълнолетни, употребявали „райски газ“. В рамките на около месец назад служители на „Криминална полиция“ са работили по няколко случая и са достигнали до предполагаемия разпространител на веществото.

„Вчера задържахме около 4000 дози преди да бъдат пласирани на пазара“, заяви директорът на ОД на МВР старши комисар Цветан Пировски. По думите му количеството би могло да достигне и до около 8000 дози, ако се предлага в дискотеки и е с по-ниска концентрация на веществото.

Административният ръководител на Районната прокуратура във Варна Невена Илиева съобщи, че на 8 юни е образувано досъдебно производство за продажба на „райски газ“ на непълнолетни лица. В хода на разследването е задържан 26-годишен мъж, който е привлечен като обвиняем за разпространение на веществото на няколко непълнолетни.

„Днес съдът уважи искането на прокуратурата и постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“, каза Илиева.

По делото са разпитани множество свидетели, сред които както непълнолетни, така и пълнолетни лица. Според събраните до момента данни именно обвиняемият е продавал „райски газ“. Работата по случая продължава, като предстои да бъде установено дали има и други непълнолетни, на които е било продавано веществото.

От полицията уточниха, че разследваното разпространение не е осъществявано в дискотека. Задържаният няма криминални регистрации и има висок стандарт на живот. Според данните на разследващите той се е занимавал с тази дейност от години.

По думите на старши комисар Пировски печалбата от нелегалната търговия е изключително висока, като срещу едно евро вложение могат да бъдат реализирани около 30 евро при препродажба.

От прокуратурата припомниха, че от миналата година продажбата на „райски газ“ на непълнолетни е криминализирана. Законът предвижда наказание до четири години лишаване от свобода и глоба до 10 000 лева, а при системност от една до шест години затвор и глоба до 50 000 лева.

В навечерието на летния сезон от полицията обявиха, че предстоят мащабни проверки и специализирани операции срещу разпространението на алкохол, наркотични вещества и „райски газ“ сред непълнолетни. Проведени са и срещи със собственици на заведения и дискотеки, в които през миналата година са били установени нарушения, свързани с присъствието на непълнолетни лица.

Редактор "Екип на Петел",

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