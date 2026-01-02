4 каравани изгоряха напълно при пожар край Созопол

илюстрация: Булфото

Каравани са изгорели при пожар край Созопол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Бургас.



Сигнал за горящи каравани, позиционирани в района на къмпинг "Айлякь“, е получен около 10:15 часа на 1 януари в Районното управление в Созопол. Те са били собственост на 58-годишен бургазлия, допълва Фокус.



По негови данни забелязал дим от каравана, разположена на около 15 метра навътре по пясъчната ивица. Огънят е потушен от два противопожарни екипа. Напълно изгорели са четири каравани, като са нанесени минимални щети /обгаряния/ по верандите на още две каравани.



При инцидента няма пострадали. Няма и данни за умишлен палеж. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!