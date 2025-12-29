4-ма крадци обраха магазини във Варна
Пиксабей
През празничните дни в гр.Варна, са извършени две кражби от магазини, на
периферни устройства за компютър и дрехи, и два грабежа на сума пари и вещи.
След бързите и незабавни действия на криминалисти при Първо РУ и Трето РУ , са
установени техните извършители- мъже на 30г, 32г и 38г, и жена на 20 години.
И четиримата са криминално проявени, известни на полицията от предходни техни
противоправни деяния. Част от вещите са издирени и приобщени към материалите по
разследванията.
Извършителите са задържани в арестните помещения на съответните
полицейски управления. Случаите са докладвани на дежурни прокурори и предстоят
предявяване на обвинения.
