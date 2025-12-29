4-ма крадци обраха магазини във Варна

Пиксабей

През празничните дни в гр.Варна, са извършени две кражби от магазини, на

периферни устройства за компютър и дрехи, и два грабежа на сума пари и вещи.

След бързите и незабавни действия на криминалисти при Първо РУ и Трето РУ , са

установени техните извършители- мъже на 30г, 32г и 38г, и жена на 20 години.

И четиримата са криминално проявени, известни на полицията от предходни техни

противоправни деяния. Част от вещите са издирени и приобщени към материалите по

разследванията.

Извършителите са задържани в арестните помещения на съответните

полицейски управления. Случаите са докладвани на дежурни прокурори и предстоят

предявяване на обвинения.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!