4 май – Световен ден на „Междузвездни войни“

Мееждународният ден на "Междузвездни войни" е неофициален празник, който събира феновете на космическата приключенска поредица всяка година на 4 май.

Защо точно тази дата? Тя е избрана заради играта на думи, която се получава с често използваната във филма реплика “May the force be with you” (Нека силата да бъде с теб). Девизът, с който рицарите джедаи си пожелават успех в начинанията, звучи почти идентично с преиначеното “May the fourth be with you” (англ. fourth — четвърти и англ. May — май).

* Твърди се, че "Междузвездни войни" е вдъхновена от филмите "Телохранител" и "Тайната крепост" на японския режисьор Акира Куросава.

* Джордж Лукас - създателят на поредицата - не е на 4 май, а на 14 май. Филмите винаги са излизали на екран в седмицата след тази дата.

* Думата "джедай" идва от "джидай-геки" - японските исторически филми за самураи.

* Лицето на Йода, и по-специално очите, са вдъхновени от Алберт Айнщайн.

* През 2011 г. възпоменателни монети "Междузвездни войни" стават законно платежно средство на тихоокеаннския остров Ниуе.

* Репликата "Имам (много) лошо предчувствие за това" присъства във всеки филм от поредицата. Тя се появява дори и в други проекти на Lucas, които нямат общо с поредицата - например играта Monkey Island и лентата "Индиана Джоунс и Кралството на кристалния череп".

* Името на робота Ар Ту-Ди Ту (R2-D2) е взето от разговорния език на звукооператорите в киното. - Дизайнът на кораба "Хилядолетния сокол" е базиран върху хамбургер.

PETEL.BG се дистанцира от самото начало от съобщаването като извънредна новина на броя на починали стари хора в Италия, Испания и други страни с голям процент възрастно население.

Призоваваме за спазване на предписанията и мерките, но чрез осъзнатост, а не чрез настойчиво всяване на паника и страх.

Пазете възрастните и хронично болните хора.

Нечистоплътно и опасно е използването на страха на хората за трупане на политически рейтинг.

Информирайте се от достоверни източници!

Не вярвайте на агенция "Една Жена Каза". Търсете първоизточника извора на информацията в чуждите медии! Не вярвайте на всеки преводен материал без да видите оригинала. Не вярвайте на всеки материал в чуждите медии.

Те често търсят сензации и драматизъм, защото, за разлика от повечето медии в България, се намират в реална пазарна конкурентна среда и темата "Ковид 19" им носи предимство над останалите, посещаемост, гледаемост, тираж и пари. Доверете се на разума си, а не на емоциите и страха си. Преценете дали материалът търси пазарноориентирана сензационност, дали обслужва политически интереси или иска да ви информира на базата на научни експертни данни и цифри.

Примери за фалшиви новини за коронавируса:

Лъжа 1: "Италиански свещеник почина, след като отстъпи респиратора си на по-млад пациент" - Манипулация в търсене на сензация. Оказа се, че 72-годишният пасторът дълги години е страдал от тежко заболяване и просто отказал машинката, защото я мразел. (истината виж тук https://petel.bg/BBS--Falshiva-novina-e--che-pastor-v-Italiya-e-pochinal--sled-kato-dal-respiratora-si-na-po-mlad-chovek__359373)

Лъжа 2 "Масови гробове за жертви на COVID-19 на остров Харт в Ню Йорк". Манипулация. Всъщност, остров Харт от век и половина е традиционното място за вечен покой на нюйоркчаните, чиито близки не са открити или не са се погрижели за своите мъртъвци. (истината виж тук https://petel.bg/Ne--V-Nyu-York-ne-pogrebvat-v-masovi-grobove-pochinalite-ot-koronavirus--Poredna-manipulatsiya-e-__359712)

Лъжа 3 "5000 медицински сестри починали в Италия". Абсолютно фалшива новина, както и снимките с ковчезите в Италия, които се оказаха от трагедията с потъналия през 2015 г. кораб със 700 бежанци от Либия в Лампедуза. (истината виж тук https://petel.bg/Ne--5000-meditsinski-sestri-ne-sa-pochinali-v-Italiya-ot-koronavirus--BNR-se-izvinyava-za-nevyarnata-informatsiya__358574)

Лъжа 4 "Швеция се отправя към катастрофа". Швеция не се отправя към катастрофа. (Истината виж тук https://petel.bg/SHvetsiya-prodalzhava-s-liberalniya-podhod-kam-koronavirusa--Kakvo-shhe-stane--ako-se-spravi-po-dobre-ot-ostanalite--__360254)

Лъжа 5 "Източна Европа се справя по-добре от Западна с коронавируса". Политическа манипулация на местните правителства, за да трупат рейтинг. Просто източноевропейските държави са с по-слаби здравни системи и по-слаба организация и правят по-малко тестове (Истината виж тук https://petel.bg/Zapadnite-medii-zapochnaha-da-razkrivat-istinata--Iztochna-Evropa---nyama-testove--ima-tsenzura-i-izkusheniya-za-diktatura__358072)

Не се подавайте на манипулации и на вероятни опити на измамници и политици да използват извънредната финансова криза за користни лични цели.

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!