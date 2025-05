4 май – Световен ден на „Междузвездни войни“

фото: yovanson, Уикипедия

Международният ден на "Междузвездни войни" е неофициален празник, който събира феновете на космическата приключенска поредица всяка година на 4 май.

Защо точно тази дата? Тя е избрана заради играта на думи, която се получава с често използваната във филма реплика “May the force be with you” (Нека силата да бъде с теб). Девизът, с който рицарите джедаи си пожелават успех в начинанията, звучи почти идентично с преиначеното “May the fourth be with you” (англ. fourth — четвърти и англ. May — май).

7 любопитни факта за поредицата:

* Твърди се, че "Междузвездни войни" е вдъхновена от филмите "Телохранител" и "Тайната крепост" на японския режисьор Акира Куросава.

* Джордж Лукас - създателят на поредицата - не е на 4 май, а на 14 май. Филмите винаги са излизали на екран в седмицата след тази дата.

* Думата "джедай" идва от "джидай-геки" - японските исторически филми за самураи.

* Лицето на Йода, и по-специално очите, са вдъхновени от Алберт Айнщайн.

* През 2011 г. възпоменателни монети "Междузвездни войни" стават законно платежно средство на тихоокеаннския остров Ниуе.

* Репликата "Имам (много) лошо предчувствие за това" присъства във всеки филм от поредицата. Тя се появява дори и в други проекти на Lucas, които нямат общо с поредицата - например играта Monkey Island и лентата "Индиана Джоунс и Кралството на кристалния череп".

* Името на робота Ар Ту-Ди Ту (R2-D2) е взето от разговорния език на звукооператорите в киното. - Дизайнът на кораба "Хилядолетния сокол" е базиран върху хамбургер.

