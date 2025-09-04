4 месеца затвор за 27-годишен мъж, откраднал стоки от супермаркет във Варна

Снимка: Булфото

27-годишен мъж бе осъден за кражба на стоки от супермаркет. Подсъдимият водел скитнически начин на живот и употребявал психоактивни вещества.

На 16 ноември 2023 г. той влязъл в магазин от популярна верига супермаркети във Варна с цел да открадне продукти. В носена от него торба и под дрехите си той взел различни деликатесни продукти като филета, луканки, вакуумирани сирена и кашкавали, шоколади и други пакетирани стоки, на обща стойност за около 215 лева, съобщават от Варненския районен съд.

Преминал през касовата зона без да заплати нищо, като впоследствие продал откраднатите стоки, за да може да си закупи наркотици.

27-годишният мъж има предходна съдимост. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били заменени.

Районният съд във Варна наложи на подсъдимия наказание от 4 месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. В негова тежест се възлагат и сторените по делото разноски. Съдебният акт е окончателен.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!