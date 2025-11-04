4 ноември 1981 г. - СССР изстрелва автоматичния космически апарат "Венера 14"

Снимка Pexels

"Венера 14" е автоматичен космически апарат, изстрелян от СССР на 4 ноември 1981 г. в 05:31 стандартно време с цел изследване на Венера. Общата маса на апарата е 760 кг. Спускаемият модул навлиза в атмосферата на планетата на 5 март 1982 г. Осъществено е меко кацане в осветената част на планетата, като Слънцето се намира близо до зенит. Апаратът каца на повърхността в 05:17 ст. вр. на място с координати 13,15° с. ш. и 310° и. д., в близост до издигната област наречена регион Феба и на около 950 km в югозападна посока от "Венера 13".

Спускаемият модул е подобен на тези в предишните три мисии и е херметично изолиран. Налични са топлинен щит и три основни парашута намаляващи скоростта на апарата от орбитална до свободно падане. В долната част е монтиран пръстен, поглъщащ енергията на удара с повърхността на планетата. Във вътрешността се намира охладителна система, поддържаща работна температура за нормална работа на инструментите и комуникационната система. В горната част е монтирана спираловидна антена. Данните от спускаемия модул биват предавани към орбиталния модул на орбита около Венера, който ги ретранслира към Земята. Проведените измервания включват химичен и изотопен анализ на газовете в атмосферата на Венера, профили на осветеността и установяване на наличността на светкавици. Оборудването включва и телевизионна камерa, рентгенов флуоресцентен спектрометър, сонда за повърхностен материал, уред за установяване на механичните свойства на повърхността и сеизмометър.

Снимките на повърхността разкриват плоски скални плочи и тъмен фин материал. С помощта на механичната сонда част от този материал е анализиран спектрографски във вътрешността на апарата, разкривайки скали подобни на океански базалт.

Апаратът функционира в продължение на 127 минути въпреки че са предивидени около 32. Измерено е атмосферно налягане от 84 атмосфери (8,5 MPa) и температура от 457 °C.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

1429 г. - Арманяк-бургундска гражданска война: Жана д'Арк освобождава Сен Пиер льо Мутие.

1501 г. - Катерина Арагонска (по-късно първа съпруга на Хенри VIII) среща Артър, принц на Уелс (на портрета), по-възрастният брат на Хенри VIII, за когото по-късно същата година се омъжва.

1576 г. – Осемдесетгодишната война: Във Фландрия, Испания превзема Антверпен (и след три дни града е почти разрушен).

1783 г. - Симфония № 36 на Волфганг Амадеус Моцарт (на портрета) и изпълнена за пръв път в Линц, Австрия.

1798 г. - Започва руско-османската обсада на о. Корфу срещу французите.

1842 г. – Ейбрахам Линкълн се жени за Мари Тод.

1848 г. – Във Франция е приета конституцията на Втората френска република.

1856 г. – В Галац се провежда първата конференция на държавите, извършващи корабоплаване по Дунав.

1906 г. – Съставено е двадесет и седмото правителство на Княжество България, начело с Димитър Петков.

1912 г. - Балканската война: Започва Битката при Чаталджа – първият опит на българите да преодолеят защитната линия на османската Чаталджанска армия на подстъпите към столицата Константинопол.

1913 г. – В България е учреден Върховен административен съд.

1918 г. – Първата световна война: Австро-Унгария подписва акт за капитулация.

1922 г. – В Египет, британския археолог Хауърд Картър открива гробницата на фараона Тутанкамон в Долината на царете.

1942 г. – Втората световна война: Втората битка при Ел Аламейн (Северна Африка) завършва с победа на британската армия над войските на Хитлеристка Германия.

1945 г. – Ръководителят на българските комунисти Георги Димитров се завръща от Москва в България след 22-годишна емиграция.

1946 г. – Влиза в сила уставът на ЮНЕСКО, ратифициран от двадесет държави.

1950 г. – В Рим започва подписването на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

1952 г. – Създадена е Българската търговско-промишлена палата.

1952 г. – Дуайт Айзенхауър е избран за 34-и президент на САЩ.

1956 г. – Съветски военни сили нахлуват в Унгария, за да потушат избухналото на 23 октомври въстание срещу комунистическия режим; хиляди са убити и ранени, а почти четвърт милион напускат страната.

1962 г. – На пленум на ЦК на БКП Антон Югов е освободен от поста министър-председател на България, а Вълко Червенков е изключен от БКП.

1979 г. – Ирански гвардейци превземат посолството на САЩ в Техеран и държат повече от 440 дни 90 заложници, 63 от които са американци.

1980 г. – Роналд Рейгън е избран за 40-и президент на САЩ.

1995 г. – Министър-председателят на Израел, Ицхак Рабин, е смъртоносно прострелян на площад в Тел Авив от израелски студент.

2004 г. – САЩ признава Република Македония под конституционното и име.

2008 г. – Барак Обама става първият афроамериканец, който печели изборите за президент на САЩ.

2015 г. – Министър-председателят на Румъния, Виктор Понта, подава оставка след 20 хиляден протест, във връзка с трагедията в дискотека Колектив, при която загиват над 30 души, а 140 са тежко ранени.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!