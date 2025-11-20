4 професии излизат по-рано в пенсия

Пиксабей

Българите работят все по-малко, преди да излязат в пенсия. Мъжете, които през миналата година са получили пенсия за стаж и възраст, са работили средно по 35,1 години, показват данни на НОИ. А жените, които през 2023 г. са получили първата си пенсия, са работили средно с една година по-малко от мъжете, или по 34,1 години.

Общо за мъжете и жените средният трудов стаж на тези, които през миналата година са получили първата си пенсия, е 34,6 години, съобщи „Труд“.

Това е с близо година по-малко от трудовия стаж на хората, които са излезли в пенсия през предходната 2022 г. В рамките на четири поредни години трудовият стаж на хората, които излизат в пенсия, е намалял с близо година и половина. И то при положение, че ежегодно вдигат изискваните стаж и възраст за получаване на пенсия.

Намаляването на трудовия стаж се дължи на редица причини. Например Кодексът за социално осигуряване дава възможност хората да купят осигурителен стаж, ако не им достигат до 5 години за пенсиониране.

През 2023 г. мъжете са придобивали право на пенсия за стаж и възраст при навършени 64 години и 6 месеца и наличие на 39 години и 4 месеца осигурителен стаж, а за жените са изисквали възраст от 62 години и 36 години и 4 месеца осигурителен стаж. За настоящата 2024 г. възрастта за пенсиониране на мъжете е повишена с един месец, а за жените с два месеца, а необходимият стаж е вдигнат и за жените и за мъжете с два месеца. Но военни, полицаи, пожарникари, балерини и миньори имат право да излязат по-рано в пенсия.

Много хора излизат в пенсия и без да имат необходимия пълен стаж. Кодексът за социално осигуряване дава възможност на хората, които нямат пълен стаж, да излязат в пенсия, ако имат не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж и са навършили 67 години.

Размерът на пенсията при непълен осигурителен стаж не може да бъде по-нисък от 85 на сто от минималната пенсия за стаж и възраст. Това означава, че след повишението от 1 юли в момента тази пенсия не може да е по-малка от 493,48 лв.

