4 самолета излетяха от Москва за Аляска

Най-малко четири самолета излетяха от Москва тази вечер в посока Аляска, където в петък – 15 август, ще се срещнат руският президент Владимир Путин и американският Доналд Тръмп.

В една от машините е бил Путин. Мярката е от съображения за сигурност.

Целта е руският президент безопасно да стигне до Анкъридж, където ще се проведат разговорите, насрочени за утре вечер – около 22:30 ч. българско време.

Светът гледа с „предпазлив оптимизъм“ към срещата в Аляска.

Самият Тръмп коментира, че има 25% вероятност тя да не постигне очакваните резултати.

Ако разговорите са добри, Доналд Тръмп ще се опита бързо да организира и среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски. Пред европейските си колеги американският лидер е обещал „много тежки последствия“ за Русия, ако няма съгласие за примирие утре.

„Наясно сме, че трябва да се водят разговори за гаранции за сигурността. За териториалните претенции и за исканията и на двете страни. Но президентът първо очаква спиране на огъня“, коментира държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

„Приветстваме изказването на американския президент, че Вашингтон ще участва в бъдещи гаранции за сигурността на Украйна“, каза Ариана Подеста, говорител на Европейската комисия (ЕК).

Самият Путин намекна, че може да се договори с Тръмп за удължаване на изтичащия догодина договор за ограничаване на ядрените арсенали на двете страни.

„Настоящата американска администрация полага доста енергични и искрени усилия да прекрати кризата и да бъдат постигнати споразумения в интерес на всички замесени страни, за да има дългосрочен мир“, обяви Путин, допълва Бтв.

От Кремъл съобщиха, че ще има само съвместна пресконференция след срещата, но не и официална декларация за резултатите и очакванията от нея.

