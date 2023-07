4 скрити функции на лаптопа, които ще заобичате

Дори да използвате лаптоп всеки ден, вероятно нямате представа за всички възможности, които той може да Ви даде. Следващите редове ще Ви разкрият четири от тайните, които всеки лаптоп с Windows 10 може да Ви предложи. Те ще променят настройките на компютъра, за да направят комуникацията, работата, игрите, сърфирането или пазаруването по-лесни и приятни.

Тъмен режим

Ако прекарвате много време пред лаптопа, особено нощем, това може да доведе до проблеми с очите, трудно заспиване и други неприятни последици. Причината е преди всичко в синята светлина, която екраните излъчват. За да се отървете от нея и от последицит e , можете просто да превключите дисплея на тъмен режим. Така светлите участъци ще станат тъмни и няма да излъчват толкова много вредна светлина. Освен това тъмният режим на лаптопа ще удължи живота на батерията му.

При повечето лаптопи , за да включите тъмен режим, първо трябва да отворите менюто с настройките. Намерете менюто за персонализиране и в него изберете настройките на цветовете. Там потърсете опцията Изберете вашия цвят (в Windows™ 11 може да пише Изберете вашия режим). Остава Ви само да включите режим Тъмно и сте готови да пощадите очите си.

Персонализирайте менюто за старт

Стартовото меню е много удобно, особено за функциите, които използвате често и искате да държите подръка. За тази цел влезте в Настройки > Персонализиране > Старт > Изберете кои папки да се показват в Старт. Ще видите списък с икони, които можете да изключите, ако не искате да ги използвате, за да не се показват в менюто. Ако искате да включите менюто Старт на цял екран, влезте в Настройки > Персонализиране > Старт, след което включете Старт на цял екран. За промяна на цвета на менюто Старт можете да отидете на Настройки > Персонализиране > Цветове.

Изключете лаптопа с плъзгане

Ако искате да изключвате лаптопа си наистина бързо, имате възможност да създадете пряк път за бързо изключване с едно плъзгане. Това може да Ви отнеме малко повече време, но резултатът си струва. Ето какво можете да направите в Windows 10 и 11.

Кликнете върху Напред. Сложете име на файла по Ваше усмотрение (например Плъзни и изключи). Накрая натиснете Готово.

Отворете Файловия мениджър, кликнете върху папката Windows 10 или 11 и в търсачката в ъгъла горе напишете SlideToShutDown. Трябва да излезе файл с име SlideToShutDown.exe. Кликнете върху него с десен бутон, после върху Изпрати до > Работен плот (създай кратък път).

Сега трябва да видите иконата на началния екран. Щракнете с десния бутон върху нея и изберете Свойства. В менюто Пряк път изберете Промяна на икона > OK. Оттук можете да изберете икона, която Ви допада, и да я сложите, като натиснете OK > Приложи > OK.

Сега можете да изключите лаптопа, като отворите иконата и плъзнете.

Изключете разсейването

Ако имате нужда от концентрация, а известията по лаптопа Ви пречат, използвайте приложението Помощ за фокусиране, за да ги изключите. Щракнете върху Старт > Настройки > Система > Помощ за фокусиране и настройте всички известия в списъка. Изберете Покажи ми резюме на това, което пропуснах, за да видите известията, които пропускате, когато изключите асистента.

