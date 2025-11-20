4 язовира преливат след валежите в последните дни

снимка: Булфото,архив

Само 4 от стопанисваните 182 язовира на територията на Югозападна България преливат, съобщиха от териториалното поделение на държавното предприятие за управление и стопанисване на язовирите. Към момента няма опасност продължаващите валежи от дъжд да създадат рискови ситуации.

С повишено внимание се наблюдават язовирите в района на Банско, Разлог, Сатовча и Гоце Делчев, където са паднали по-значителни валежи от дъжд, каза териториалният директор на държавното предприятие инж. Харизан Тамахкяров и уточни, че повечето язовири са с много ниски обеми:

"Тъй като изминалият летен сезон беше съпътстван с много продължителен сушав период, нашите язовири са или празни или с много ниски водни нива", каза Тамахкяров за БНР.

"Те са с различни обеми. Техните основни изпускатели са изправни, така че можем да регулиране водните нива, когато се налага. Сега почти не се налага, тъй като преливниците провеждат прииждащите водни обеми", допълни още инж. Тамахкяров.

Ниски са водните нива на реките Струма и Места, като максималното покачване е с 3 до 5 сантиметра, показват данните на Басейнова дирекция Западно-Беломорски район от тази сутрин.

В Областния координационен и кризисен център в Благоевград не са постъпвали сигнали от общините за рискови ситуации вследствие на валежите.

