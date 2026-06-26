40 000 нарушения за превишена скорост за 2 месеца във Варненско

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Време за море - в сезона на летните отпуски и на фона на серията тежки инциденти в страната. Ще засили ли контрола „Пътна полиция“ и как? Екип на bTV тази сутрин отиде на една от основните входно-изходни пътни артерии на Варна, където имаше засилени проверки.

„От началото на месеца движението от и към курортните комплекси се характеризира с изключително засилен трафик, поради което основните сили на Областната дирекция на МВР във Варна са насочени именно към входящите направления към града и към курортните комплекси „Златни пясъци“ и „Св. св. Константин и Елена“, коментира главен инспектор Петко Камбуров, началник на сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция на МВР – Варна.

„Основните направления за придвижване към Северното Черноморие са автомагистрала „Хемус“ и републикански път I-9. Те се характеризират с най-висок интензитет на движение, затова и контролът по тях е значително завишен“, посочи той.

„В момента се осъществява стандартна проверка на водач по отношение на изправността на моторното превозно средство и наличието на изискуемите документи. Тези проверки са част от специализирани полицейски операции, които ще продължат през целия летен туристически сезон до края на месец септември“, коментира Петко Камбуров.

Друг шофьор беше спрян и му беше направен тест с дрегер.

По думите на инспектора значително се увеличават нарушенията, свързани с превишаване на максимално разрешената скорост.

От началото на месец май до момента са констатирани над 40 000 нарушения за превишена скорост - това е за по-малко от два месеца.

А по отношение на други нарушения са съставени глоби с фиш и актове. Те са близо 18 000.

18 хиляди, а все още не е активният летен сезон и не всички туристи са дошли по курортите. След началото на месец юли се очаква трафикът да бъде още по-засилен.

„Със заповед на главния секретар на МВР, са командировани служители от вътрешността на страната, които подпомагат тези действия. Освен това от началото на юли до края на август на ротационен принцип ще бъдат командировани и служители от чуждестранни полицейски сили – от Германия, Полша и Румъния, които ще бъдат дислоцирани в курортните комплекси „Златни пясъци“ и „Св. св. Константин и Елена“, посочи Петко Камбуров. Полицейски служители от чужбина ще работят на терен у нас.

„Практиката на територията на Варна е наложена от няколко години и основната идея е постигане на максимален превантивен ефект, тъй като респектът към служители от собствените държави на туристите е много голям“, посочи инспекторът.

По-думите му нарушения през лятото са свързани с употреба на алкохол, превишена скорост и неправилни маневри, които създават непосредствена опасност за движението.

Ремонтите на "Тракия"

А на 34-тия километър на автомагистрала „Тракия“ - участъкът, който се ремонтира в момента, е с дължина пет километра и половина. Ремонтът приключва на 26 юни. В ранния следобед движението ще бъде пуснато и няма да има въведени ограничения и временна организация.

Също така в областите Сливен и Стара Загора се извършват ремонтни дейности, които също трябва да приключат – ако не в утрешния ден, то до края на месеца.

Във връзка с активния туристически сезон са въведени ограничения за тежкотоварните автомобили в петък следобед, събота сутрин и неделя следобед по посока София.

Тежкотоварните автомобили ще бъдат спирани от 16:00 до 20:00 часа.

„Работите, които виждате, са асфалтови и е съвсем нормално да се извършват през летния сезон. През януари не може да се полага асфалт. Мисля, че колегите работят много бързо и сме създали минимални затруднения за движението“, коментират от агенция „Пътна инфраструктура“.

Оттам призовават шофьорите да не се изнервят, ако има задръствания или затруднения при придвижването, както и да избират часови диапазон, в които движението не е толкова натоварено.

Редактор "Екип на Петел",

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