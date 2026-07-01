40 години след победата над България: Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

кадър: БНТ

Мексико преодоля 1/16-финалите на Мондиал 2026. "Ацтеките" победиха с 2:0 Еквадор и спечелиха мач от елиминациите на Световно първенство за първи път от 1986 година, когато отново бяха домакин на първенството и на осминафиналите надвиха България с 2:0.



Резултата откри Хулиан Киньонес в 22-рата минута, а в 31-вата точен беше Раул Хименес. В добавеното време Пиеро Инкапие от Еквадор получи директен червен картон, след като си закри устата, докато казваше нещо на Сантиаго Хименес, предаде Sportal.bg.

Срещата на легендарния стадион "Ацтека" трябваше да започне в 04:00 българско време, но началото закъсня с час заради лоши метеорологични условия. Това беше вторият подобен случай на Мондиал 2026. На 23 юни второто полувреме на двубоя от груповата фаза между Франция и Ирак се забави с цели два часа заради гръмотевични бури.

Мексико е един от трите отбора, заедно с финалистите от предишния шампионат на планетата Аржентина и Франция, които спечелиха и трите си срещи в груповата фаза. Съставът на Хавиер Агире започна с победа с 2:0 над Южна Африка, след това надви Южна Корея с 1:0, а срещу Чехия постигна още по-убедителен успех - 3:0.

Еквадор имаше много по-трънлив път до 1/16-финалите. "Ла Три" загуби драматично от Кот д'Ивоар (0:1), а във втория кръг стигна само до 0:0 срещу дебютанта Кюрасао. Момчетата на селекционера Себастиан Бекасесе обаче показаха истинските си възможности срещу Германия и обърнаха Бундестима с 2:1, а завоюваните 4 точки се оказаха достатъчни за място във фазата на директните елиминации.

Наставникът на Мексико Хавиер Агире направи 4 промени в състава си в сравнение с мача срещу Чехия, когато даде шанс на част от резервите. В стартовия състав се завърнаха Йохан Васкес, Хесус Гаярдо, Ерик Лира и Раул Хименес, който действаше в предни позиции заедно с Хулиан Киньонес и Роберто Алварадо.

17-годишният талант Хилберто Мора си партнираше в халфовата линия с Лира и Луис Ромо, а на вратата застана Раул Ранхел. На пейката бяха Сантиаго Хименес, Обед Варгас, Едсон Алварес и ветеранът Гийермо Очоа.

Еквадор излезе със същите 11, които стартираха и при победата срещу Германия. На вратата беше Ернан Галиндес, в центъра на защитата действаха Жоел Ордонес и Уилиан Пачо, а крайни бранители бяха Алан Франко и Пиеро Инкапие. Новият капитан Мойсес Кайседо и Педро Вите оформиха двойката в средата на терена, а Джон Йебоа и Нилсон Ангуло помагаха по фланговете на нападателите Енер Валенсия и Гонсало Плата.

Освен бившия футболист на ЦСКА Жорди Кайседо на пейката бяха още Первис Еступинян, Анхело Пресиадо, Кевин Родригес, Алан Минда и Денил Кастийо.

В първите минути на мача мексиканците бяха много агресивни и пресата им предизвика поредица от грешки на Еквадор при изнасянето на топката. Стигна се и до няколко удара към вратата на Галиндес, а Раул Хименес пропусна чисто положение с глава след хубаво центрирание от десния фланг.

В 14-тата минута добър шанс се откри и пред Алварадо, но неговият изстрел беше блокиран. Секунди по-късно Хилберто Мора отправи много хубав удар, който мина съвсем близо до гредата и Еквадор отново оцеля.

Южноамериканците се стремяха да използват скоростта си и в 17-ата минута атака, преминала през Гонсало Плата и Пиро Инкапие, завърши с шут на Джон Йебоа в десния страничен стълб. Крилото на Еквадор с лекота преодоля Сесар Монтес, но сантиметри го разделиха от попадение.

В средата на първата част и Мексико показа, че умее по отличен начин да контраатакува. Алварадо намери спринтиращия Киньонес, който не се поколеба да стреля от границата на наказателното поле и топката влетя във вратата на Еквадор - 1:0. Голът беше трети за Киньонес от началото на първенството.

Голът не отказа "ацтеките" от това да притискат съперника. Еквадорците бяха изнервени и си позволиха някои по-остри влизания, а за рефера Славко Винчич ставаше все по-трудно да удържа страстите.

В 31-вата минута Раул Хименес провокира грешка на Ордонес, а Хулиан Киньонес майсторски върна топката към нападателя на "ацтеките", който халднокръвно я прати в мрежата за 2:0.

Малко преди почивката най-опасният футболист на Еквадор - Джон Йебоа, направи страхотен пробив и стреля към далечния ъгъл, но Раул Ранхел внимаваше и изби в корнер. Последва интересна ситуация пред другата врата, където Хилберто Мора шутира от воле, а Хименес не можа да отклони топката.

Второто полувреме започна с двойна смяна в състава на Еквадор. В игра се появиха Яймар Медина и Анхело Пресиадо, а местата си отстъпиха Алан Франко и Жоел Ордонес. "Ла Три" обаче продължи да изпитва сериозни трудности при изграждането на атаките си. Мексиканците оставиха инициативата на съперника, но във всеки един момент бяха готови да накажат негова евентуална грешка.

В 51-вата минута Педро Вите овладя хубаво подаване на Гонсало Плата, но стреля изключително неточно. Мексико отговори с удар на Хилберто Мора, който също излезе в аут. 17-годишният талант напълно оправда доверието на Агире, но се поумори и в 59-ата минута беше заменен от Браян Гутиерес.

В средата на втората част капитанът на домакините Сесар Монтес на два пъти отправи удари с глава, но в първия случай Галиндес изби в корнер, а във втория топката премина в страни от целта.

Времето летеше бързо за еквадорците, които не правеха нищо интересно в офанзивен план. Чак в 74-тата минута тимът на Бекасесе можеше да стигне до гол, но резервата Кевин Родригес не се възползва от отлиния извеждащ пас на Мойсес Кайседо и прати топката покрай вратата.

Последният ход на селекционера на Еквадор беше включването в игра на Жорди Кайседо и Кендри Паес. Сантиаго Хименес и Обед Варгас пък освежиха състава на Мексико.

Еквадор прибегна и до далечни удари. Такъв на Мойсес Кайседо мина далеч от целта, а малко по-късно настана голямо разбъркване в наказателното поле на Мексико, но изстрелът на Жорди Кайседо срещна тялото на противников футболист.

В добавеното време Орбелин Пинеда пропусна да вкара трети гол за Мексико, а Пиеро Инкапие закри устата си и каза нещо на Сантиаго Хименес, който веднага сигнализира на рефера. Винчич прегледа ситуацията с помощта на ВАР и показа директен червен картон на еквадореца.

Мексико продължава на осминафиналите без допуснат гол в изиграните до момента 4 мача. Следващият съперник на "ацтеките" ще е победителят от двойката Англия - ДР Конго.

Еквадор завърши срещата само с един точен удар и не показа аргументи, за да елиминира един от домакините на турнира.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!