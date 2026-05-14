40-годишен баща на две деца загина в катастрофа край Баня

40-годишният Димитър Ангелов от карловското сезо Бегунци е загиналият военен в катастрофата снощи. Мъжът е пътувал в посока град Баня с лек автомобил БМВ. Вероятно е шофирал с много висока скорост, губи управление над волана, отсича крайпътен орех, удря се в друго дърво и загива на място.

Ето какво пишат от Кметство Бегунци:

"С дълбоко прискърбие Ви съобщаваме за внезапната смърт на ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ , който загуби живота си при тежък пътен инцидент.

Отиде си от този свят един млад човек, грижовен баща и добър приятел.

Загубата на човешки живот е болка, която трудно може да бъде изразена с думи. Каквото и да кажем за МИТКО няма да бъде достатъчно.

От името на кметство Бегунци и лично от мое име изказваме своите искрени съболезнования към семейството, близките и приятелите на МИТКО!

Поклон пред светлата му памет."

Семейството има 2 деца – на 14-г. и първолак.

„Каквото и да кажем за Митко, няма да е достатъчно“, казват приятелите му.

Погребението ще е утре в родното село на Димитър Ангелов, пише Блиц.

