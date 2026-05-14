40-годишен съобщи на 112, че е заложил 5 бомби в Плевен
14.05.2026 / 09:31
Булфото
40-годишен свиленградчанин е арестуван снощи след като е съобщил, че е заложил 5 бомби на различни места в Плевен.
Мъжът се обадил привечер на тел. 112 и подал информацията. След това е задържан в дома си. Той е криминално проявен, предава БНР.
Срещу него е образувано бързо производство.
