40-годишен съобщи на 112, че е заложил 5 бомби в Плевен

40-годишен свиленградчанин е арестуван снощи след като е съобщил, че е заложил 5 бомби на различни места в Плевен.

Мъжът се обадил привечер на тел. 112 и подал информацията. След това е задържан в дома си. Той е криминално проявен, предава БНР.

Срещу него е образувано бързо производство.

