40-годишен вратар сътвори история срещу Испания

Стопкадър БНТ 3

Вратарят на Кабо Верде Возиня не само, че впечатли с изявите си при нулевото реми срещу европейския първенец Испания, но и записа рекорд.

Със своите 40 години той се превърна в най-възрастния вратар, който записва суха мрежа в дебюта си на Световно първенство. Возиня се отчете с общо седем спасявания в мача, като шест от тях бяха в наказателното поле. Така представителят на Кабо Верде също така е първият вратар от 2018 година насам, който не допуска нито един гол и прави поне шест спасявания при изстрели в рамките на наказателното поле.

Освен това на последните три издания на турнира само още трима играчи на неговия пост са правили поне по седем спасявания: мексиканецът Гийермо Очоа с 9 срещу Германия през 2018-а, камерунецът Девис Епаси със 7 срещу Бразилия през 2022-ра и австралиецът Патрик Бийч срещу Турция преди няколко дни. Логично, именно Возиня беше избран за Играч на мача, а в социалните мрежи веднага натрупа популярност фактът, че той стартира професионалната си кариера чак на 25 години в клуб от Ангола, пише Спортал.бг.

Редактор "Екип на Петел",

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