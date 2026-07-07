40-годишна жена и двете й дъщери пострадаха при катастрофа в Бургас

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Тежък пътен инцидент с пострадали е станал в Бургас в понеделник преди обяд. В катастрофа са пострадали 40-годишна жена и двете й дъщери, които са откарани в болница. Инцидентът е настъпил малко след 11 ч. в кв. "Банево", в района на кръстовището на ул. "Христо Ботев" и пътя за с. Изворище.

Лек автомобил "Ситроен С 4", управляван от 23-годишна жена от Добрич, не спира на пътен знак "Стоп" и отнема предимството на правомерно движещ се лек автомобил "Форд Екоспорт". Водач на второто превозно средство е 40-годишна бургазлийка, пише Блиц.

От ПТП с контузии са бургазлийката и двете й дъщери. Майката е прегледана в УМБАЛ - Бургас с контузия на раменната област, без опасност за живота. Нейната 12-годишна дъщеря има контузия на врата. Детето е прегледано в УМБАЛ - Бургас и освободено за домашно лечение. Двегодишната й сестричка е получила контузия на рамото, освободена е за домашно лечение, без опасност за живота, информира ОДМВР - Бургас.

Редактор "Екип на Петел",

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