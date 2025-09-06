40-годишният Роналдо се разписа два пъти за Португалия

Кадър Ютуб

Който си може си може. Това за пореден път демонстрира най-добрия голмайстор в света, макар и на пределна възраст.

Португалия направи ударен старт на световните си квалификации, след като разгроми Армения с 5:0 като гост. Това беше първи мач от група “F”, в която са още съставите на Ейре и Унгария. Макар вече да е е на 40 години, Кристиано Роналдо (21’, 46’) отново беше главно действащо лице, след като реализира два гола, с което вече има 140 изстрела в мрежата за националния тим в 222 мача. Общо в кариерата му пък попаденията са 942, с което се приближава до голямата си цел от 1000 гола, пише Sportal.bg.

На два пъти в Ереван точен беше и новият съотборник на CR7 в Ал-Насър Жоао Феликс (10’, 62’). Трети от играещите в Саудитска Арабия национали на Португалия - Жоао Кансело (33’), реализира другия гол.

Отборът на Армения не оказа никаква съпротива и трябва да се радва, че не загуби с повече, защото в първата минута на втората част разликата вече беше четири гола, а иберийците удариха и греда.

За Мондиала догодина директно се класира само победителят в групата, а вторият отива на бараж. Като шампион от Лигата на нациите обаче Португалия има гарантирано място на баражите, ако допусне грешка в квалификациите.

За отбора на Кристиано Роналдо това беше първи мач след триумфа в Лига на нациите през юни, когато иберийците надвиха Испания след дузпи. Това беше и първи двубой след трагичната загуба на Диого Жота. В негова памет преди първия съдийски сигнал беше запазена минута мълчание.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!