400 гимнастички от страната ще участват в турнира "Морски звезди" във Варна

Снимка: Община Варна

XI Държавен детски турнир по художествена гимнастика „Морски звезди“ и Приз „Меглена Михайлова ще се проведе през уикенда - 27 и 28 септември, в Националната спортна база „Спорт палас“ във Варна. Състезанията започват в 08:30 ч., а официалното откриване е предвидено за 27 септември от 14 ч.

В надпреварата ще вземат участие повече от 400 гимнастички от 15 клуба в страната. В първия ден ще се състезават индивидуалните гимнастички, а във втория – ансамблите в категории А, Б и Елит, състезателки в дисциплината естетическа групова гимнастика и най-малките участнички в гимнастрадата.

Организатор е СКХГ „Грация“ – Варна с председател Кристиана Генчева и главен секретар Соня Лазарова. Треньорският екип на клуба включва 11 специалисти: Албена Куклева, Василена Сивкова, Виктория Атанасова, Виктория Стоянова, Дарина Василева, Меглена Генчева, Петя Димитрова, Светлана Юриева, Сияна Пешкова, Соня Лазарова и София Кузова. Хореограф е Лариса Хилкова.

Главен съдия на турнира в индивидуалната и ансамбловата надпревара ще бъде международният съдия Рада Вражева, а в дисциплините естетическа групова гимнастика и гимнастрада Петя Димитрова.

Всички призьори ще получат купи, медали и грамоти до осмо място, корони и подаръци за всяко дете. За възраст „Жени“ и „Девойки старша възраст“ в категория Елит е осигурен специален награден фонд от Красимира Алексиева-Петерман.

В традицията на турнира остава и връчването на Приза „Меглена Михайлова“, осигурен от г-жа Анелия Атанасова – носител на Почетен златен медал „За заслуги към Варна“. Турнирът се провежда с подкрепата на Община Варна, Министерството на младежта и спорта, БФХГ и ще завърши с тържествено разрязване на празнична торта.

