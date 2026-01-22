4000 сгради в Киев без парно в студа, 600 хиляди души са напуснали града

Пекселс

В Киев при температура от минус 12 градуса 4 хиляди жилищни сгради са без парно - в резултат на руските въздушни удари. Половината киевчани нямат ток. Стотици хиляди са напуснали града, каза пред Франс прес кметът Виталий Кличко.

"Може да си представите във вашия дом да няма светлина, да няма вода. Температурата вътре е 10 градуса, или по-ниска. Преди последното нападение населението на нашия град бе 3,6 милиона души, 600 000 души го напуснаха. При това не всички, които искат да го напуснат, имат тази възможност. Основната цел на руската държава е да сломи нашите хора, да сломи съпротивата", коментира Кличко, цитиран от БНР.

Освен Киев, в тежка хуманитарна ситуация са жителите и в други части на Украйна. Половин милион души в Харковска област също са без ток. Русия отново е атакувала енергийната инфраструктура и в Харков и в Одеса.

