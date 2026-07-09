41-годишна жена се удави на плажа в Бургас

Пиксабей

41-годишна жена се е удавила на Северния плаж в Бургас рано тази сутрин. Инцидентът е станал преди началото на работния ден на спасителите, а тялото ѝ е било изхвърлено на брега.

Сигналът е за инцидент край 2-ри пост на плажа. Според информация на „Флагман.бг“ жената е влязла в морето преди 7:00 ч. Извиканият на място медицински екип само е констатирал смъртта ѝ.

Свидетели на трагедията са станали ранобудни плажуващи. По данни на очевидци жената е от бургаския квартал „Изгрев“. Полицията е извършила оглед на място, за да изясни обстоятелствата около смъртта.

Случаят отново напомня за рисковете при плуване в морето извън охраняваните часове. Експерти многократно са предупреждавали за опасността от силни подводни течения и т.нар. мъртво вълнение, които могат да бъдат фатални дори за опитни плувци.

Това е поредният трагичен инцидент по Черноморието за летния сезон. В средата на юни 75-годишен мъж загина в Китен, а само преди дни 62-годишен се удави край Ахтопол. В края на миналия месец чешки турист почина в хотелски басейн в Приморско.

Редактор "Екип на Петел",

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