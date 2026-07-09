41-годишната жена, която се удави в Бургас, е оставила предсмъртно писмо

Кадър ИИ

41-годишната бургазлийка е взела такси до Моста снощи, мотивите за фаталното решение са дълбоко лични

41-годишната жена, за която Флагман.бг писа по-рано тази сутрин, че тялото ѝ бе открито край втори пост на Северния плаж в Бургас, не се е удавила в морето, а се е самоубила, съобщиха източници, запознати с разследването.

Трагичният случай се е разиграл късно снощи, когато жената, която е от ж.к. „Изгрев“, е взела такси и е достигнала до Моста в Бургас, откъдето е решила да сложи край на живота си. При огледа разследващите са открили и предсмъртно писмо, в което тя подробно обяснява мотивите за фаталното си решение. По информация на Флагман от източници в разследването, причините за крайната стъпка са дълбоко лични.

Към момента тялото на жената вече е предадено на нейните близки, като предстои да бъде насрочена дата за погребението.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!