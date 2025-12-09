42-годишен мъж е в кома и с опасност за живота, след жесток побой с ритници в главата

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

42-годишен мъж е с опасност за живота, след като заедно със свой 40-годишен приятел е нападнат от двама непознати в кв. Люлин. Единият от побойниците е едва на 16 години, а другият на 34 г. Нападателите пребили брутално своите жертви с юмруци и ритници в главата. Когато единият от битите изпада в безпомощно състояние, побойниците стъпват върху главата му. В момента този мъж е на командно дишане в реаницацията на Пирогов.

Нападателите на този етап са задържани за 24 и 72 часа.

Случаят е станал в събота малко преди полунощ пред денонощен магазин.

Двамата пребити мъже са познати на магазинерката и вечерта в събота разговаряли с нея минути след 23 часа. Пили са кахета. В това време двамата задържани купуват от магадина бира и тръгват в посока на автобусната спирка. Видимо са били в нетрезво състояние. Връщат се пред магазина и удрят шавар на едното пострадало момче, а магазинерката се опитва да ги разтърве, за да не стане нещо по-лошо, разказва за Нова тв Бойка Георгиева, станала свидетел.

Малко преди това докато си купуват бира от магазина говорили на жената, че днес са много агресивни и им се бие, дори им се убива, били много ядосани. Щом магазинерката се опитва да ги разтърве, по-големия започва да удря с ръце единия, а по-младия поваля другия на земята и почва да го рита единствено и само в главата с ужасна сила. В един момент и двамата мъже изпаднали в безсъзнание. Аз пристигнах малко след като мъжете са повалени, тъй кат омагазинерката ми се обади, дойдоха и от полицията. Единият се беше свестил, а другия мъж не беше в съзнание и екипа на Спешна помощ коментира, че се надяват човека да оцелее поне до Пирогов, за да може да му се помогне. Течеше кръв от очите и ушите му. Лицето му беше смляно, защото по-малкия побойник на два пъти буквално скочи на главата му. Това за мен беше умишлен опит за убийство. Не знам какво ще е обвинението, но наистина си беше чист опит за убийство, разказва тя.

Нападателите след боя избяха към спирката на автобуса, а по-късно са били заловени. Тези двамата не съм ги виждала друг път. По-късно разбрах, че майката на големия живее наоколо, а по-малкия му е някакъв роднина, коментира тя.

Никой не е очаквал такова нещо да се случи. Тези мъже аз ги познавам, идват често, не са агресивни, посочи тя.

Полицията бързо свърши работата си, добре е, че са задържани, но след това какво ще стане? Дали полицията ще патрулира по-често? Такова нещо при нас се случва за първи път. Управляващите да вземат да направят нещо по въпроса, защото тези хора са техен електорат, когото ползват само заа имбори, коментира тя.

