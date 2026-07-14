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42-годишен разби каса на фирма във Варна и задигна пари

14.07.2026 / 08:50 0

Снимка МВР

Мъж на 42 години разби метална каса във Варна и открадна пари. В резултат на незабавните полицейски действия три кражби са разкрити, а извършителите – задържани в кратки срокове.

На 10.07. екип на сектор „Специализирани полицейски сили“ е задържал непосредствено след деянието мъже на 32 и 40 години, които преминали касовата зона на търговски обект с дрехи, без да ги заплатят. И двамата са известни на МВР и осъждани.

След сигнал за разбита метална каса в офис контейнер на фирма и отнети известни парични средства в евро, криминалисти от Трето РУ са разкрили автора на престъплението – 42-годишен мъж, криминално проявен и осъждан. Сумата, предмет на престъплението, е намерена и приложена към материалите по делото.

През уикенда след сигнал за отнета чантичка, оставена върху пейка пред жилищен блок в ж.к. „Владислав Варненчик“, екип на Трето РУ е задържал извършителя. В нея е имало парична сума в евро и чифт диоптрични очила.

Четиримата са задържани за срок до 24 часа. По трите случая са образувани досъдебни производства, информират от полицията във Варна.

 

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