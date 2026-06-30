42 градуса стигнаха термометрите в Унгария
Пиксабей
Унгария отчете днес нов температурен рекорд от 42 градуса, съобщиха метеорологичните служби, цитирани от Франс прес.
Агенцията отбелязва, че по този начин е бил подобрен предишният рекорд от 41,9 градуса, поставен през 2007 г., предаде БТА.
Температурата достигна 42 градуса в Сечен, Северна Унгария, близо до границата със Словакия, съобщи метеорологичната служба "ХунгароМет" (HungaroMet) на видеозапис, публикуван във Фейсбук.
"Предварителните данни сочат, че са подобрени както националният температурен рекорд, така и рекордът на столицата", заявява на записа метеороложката Анна Кунтар-Молнар, като подчертава, че температурите може да се повишат още повече.
Температурата в Будапеща достигна 41 градуса, като по този начин беше подобрен рекордът от 40,7 градуса, установен в столицата през 2007 г., добави тя.
Както по-голямата част от Европа, Унгария е обхваната от безпрецедентна гореща вълна и от края на миналата седмица е в сила най-високият червен код за опасно горещо време.
Премиерът Петер Мадяр призова сънародниците си да работят предимно от дома и да се ограничи потреблението на вода за несъществени нужди. Повече от 120 населени места в Унгария наложиха ограничения за водоснабдяването на фона на жегите, отбелязва АФП.
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