42 градуса стигнаха термометрите в Унгария

Пиксабей

Унгария отчете днес нов температурен рекорд от 42 градуса, съобщиха метеорологичните служби, цитирани от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че по този начин е бил подобрен предишният рекорд от 41,9 градуса, поставен през 2007 г., предаде БТА.

Температурата достигна 42 градуса в Сечен, Северна Унгария, близо до границата със Словакия, съобщи метеорологичната служба "ХунгароМет" (HungaroMet) на видеозапис, публикуван във Фейсбук.

"Предварителните данни сочат, че са подобрени както националният температурен рекорд, така и рекордът на столицата", заявява на записа метеороложката Анна Кунтар-Молнар, като подчертава, че температурите може да се повишат още повече.

Температурата в Будапеща достигна 41 градуса, като по този начин беше подобрен рекордът от 40,7 градуса, установен в столицата през 2007 г., добави тя.

Както по-голямата част от Европа, Унгария е обхваната от безпрецедентна гореща вълна и от края на миналата седмица е в сила най-високият червен код за опасно горещо време.

Премиерът Петер Мадяр призова сънародниците си да работят предимно от дома и да се ограничи потреблението на вода за несъществени нужди. Повече от 120 населени места в Унгария наложиха ограничения за водоснабдяването на фона на жегите, отбелязва АФП.

Редактор "Екип на Петел",

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