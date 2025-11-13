нимка: АПИ

Магистрала "Тракия" е единствения път, на който продължават да се случват катастрофи въпреки използването на ТОЛ системата и измерването на средна скорост. Това съобщи регионалният министър Иван Иванов пред депутатите от ресорната комисия. Той уточни, че до момента има засечени и предадени на МВР близо 42 хиляди нарушения на средната скорост след въвеждането на измерването й.

Въвеждането на измерването на средната скорост е доказало ефективността си, каза Иванов и допълни, че почти няма пътни произшествия в контролираните участъци, с изключение на един участък на магистрала "Тракия", като изтъкна, че дори и там те се случват предимно заради неспазване на дистанцията.

В другите участъци почти няма пътно-транспортни нарушения, което е доказателство за ефекта от въвеждането на това измерване на средната скорост, каза Иванов, допълва БНР.

Освен за нарушенията, свързани със скоростните режими по магистралите у нас, се санкционират и товарните камиони, които са над допустимото тегло. Санкциите са сериозни.

Вече почти изцяло е въведена функционалността на изградената преди години тол система, като освен средната скорост, вече се измерва и така нареченото претоварване и посочи, че наложените санкции вече надхвърлят 1 милион лева, каза Иванов. По думите му те ефикасно влизат в сметката на Националното тол управление.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!