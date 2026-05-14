Пиксабей

Общо 42 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Няма загинали и пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 13 май пожарните екипи са реагирали на 108 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 14 пожара, от които три в жилищни сгради, един - в промишлена сграда, един - в спомагателна, временна или паянтова постройка, три - в транспортни средства, един - в съоръжение на открито. Без нанесени материални щети са възникнали 28 пожара.

Извършени са 64 спасителни дейности и помощни операции, от които три при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са две лъжливи повиквания, предава БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!