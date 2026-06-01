43-годишен от Каменар открадна телефон от дамска чанта

В резултат на светкавични действия, полицаи от Първо РУ установили и задържали извършител на кражба на мобилен телефон от дамска чанта. В края на отминалата седмица 43-годишен жител на с. Каменар е посегнал на аксесоара и бързо бил приведен в ареста за срок до 24 часа. По случаят е образувано досъдебно производство.

Междувременно в рамките на седмица, полицейски служители от Първо, Трето и Четвърто РУ са задържали 13 мъже и една жена, на възраст между 21 и 49-годишна възраст - за притежание на наркотични вещества. Част от арестуваните са известни на органите на реда. Откритите опиати в тях, са метамфетамин, кокаин и марихуана, видно от направените експертни справки. Извършителите са задържани за срок до 24 часа, а по случаите са образувани бързи производства, съобщиха от полицията във Варна.

