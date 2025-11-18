43-годишна пробва да напазарува без да плати от голям хипермаркет в центъра на Варна

Пиксабей

Само няколко часа били необходими на служителите на Първо РУ във Варна, за да установят и задържат 43-годишна жена, която е откраднала различни по вид и количество хранителни и други продукти, от голям хипермаркет в централната част на областния град.

Инкриминираните вещи са намерени и приложени към образуваното бързо производство, което е докладвано на прокуратурата, а извършителката е задържана за срок до денонощие, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

