43-годишната Сиена Милър очаква третото си дете

снимка: S Pakhrin, Уикипедия

43-годишната звезда се появи бременна на Fashion Awards в Лондон, придружена от партньора си Оли Грийн

Облечена в ефирна бяла рокля, Милър беше придружавана от партньора си Оли Грийн, който също е актьор.

Това ще бъде второто дете на двойката, след тяхната дъщеря, която е почти на две години. Милър, позната с ролите си в „Layer Cake“ (2004) и „Burnt“ (2015), има и дъщеря - Марлоу - от предишна връзка с актьора Том Стъридж.

Актрисата е отправяла критики към оценките, на които е била подлагана заради решението си да ражда в 40-те си години, както и към коментарите за възрастовата разлика между нея и Грийн, който е на 28 години, предава БГНЕС.

„Мисля, че хората са свикнали с начин на живот, който съществува от много години и който е изключително патриархален“, каза Милър в подкаста на Vogue през декември 2023 г.

„Да бъдеш по-възрастна жена във връзка с по-млад партньор или да бъдеш бременна над 40 години - и това да се смята за „неотговорно“ или „жалко за детето“ - това са толкова двойни стандарти. Мисля, че хората приемат това за нещо нормално, а е просто абсурдно. Намирам тези оценки за едностранни и много тъжни“, добави тя.

