43-годишният мъж е блудствал с възрастната жена в Русенско, която е в тежко състояние

19.11.2025 / 17:45 2

Снимка: Булфото

Русенската районна прокуратура привлече като обвиняем 43-годишния Б. Ц. за извършено блудство с 82-годишната жена от град Две могили, област Русе. Това съобщиха от прокуратурата.

Престъплението е извършено тази нощ в дома на жената. Според обвинението мъжът употребил сила, за да извърши блудствените действия, предава БТА. 

От прокуратурата информираха още, че задържаният е осъждан многократно. Преди година е изтърпял ефективна присъда от 20 години затвор за грабеж с убийство. Преди това бил осъждан за кражби и закани с убийство. 

Възрастната жена живеела сама в дома си, където била нападната в периода между 2:00 и 3:00 часа тази нощ. Тя е настанена за лечение в Университетската болница "Канев" в Русе. 

По делото са извършени два огледа, разпитан е свидетел и е назначена съдебно-медицинска експертиза.

С постановление на наблюдаващия прокурор Б. Ц. е задържан за срок до 72 часа, като предстои в съда срещу него да бъде внесено искане да бъде оставен за постоянно в ареста. Предвиденото наказание за това престъпление е от три до 10 години затвор. 

Разследването по случая продължава под ръководството на Русенската районна прокуратура.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 534667 | Одобрение: 99812
Опитал като Макарона, ама не се получило.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
Серж (преди 1 час)
Рейтинг: 228199 | Одобрение: 45714
ДА СЕ ВЪРНЕ СМЪРТНАТА ПРИСЪДА !!! ТВЪРДЕ МНОГО СТАНАХА ИЗВЕРГИТЕ...Гняв

