43 хиляди катастрофи са регистрирани в Босна и Херцеговина за 2025 година

През 2025 г. в Босна и Херцеговина са регистрирани общо 42 762 пътнотранспортни произшествия или средно по 117 на ден, съобщава „Сараево таймс“. От тях при 8124 случая хора са били ранени или са загубили живота си, а при 34 638 други са регистрирани единствено материални щети.

Експерти в тази област предупреждават, че безопасността на пътищата в Босна и Херцеговина не може да се подобри само с по-строги наказания или отделни законови промени, а че са необходими всеобхватни реформи на системата за безопасност на движението в страната и по-добро обучение на шофьорите, посочва БТА.

Професор Драго Езгета от Университета в Сараево смята, че съществуващата система трябва да бъде цялостно реформирана и хармонизирана с европейските стандарти, а обучението на младите шофьори да се разшири, за да могат те да бъдат подгетвени по-добре за по-безопасно и по-отговорно участие в движението.

От своя страна професор Ивана Ласич от Средното пътнотранспортно училище в Мостар предупреждава, че проблемът не е само в законите, но и в прилагането им на място.

„Наказанията за най-сериозните нарушения на движението като шофиране под въздействието на алкохол, превишена скорост и използване на мобилни телефони по време на шофиране трябва да бъдат затегнати, но трябва да се инвестира повече в превантивно образование, кампании и модернизация на транспортната инфраструктура“, ​​казва тя.

Ласич добавя, че използването на мобилни телефони по време на шофиране днес е една от основните причини за разсейване на водачите и сериозен проблем с безопасността на пътищата.

Експертите са единодушни, че само глобата не е достатъчна мярка и че са необходими по-добри култура на пътя и обучение и по-ефективно прилагане на закона. Според тях дългосрочното намаляване на броя на пътнотранспортните произшествия изисква различен подход към безопасността на движението чрез образование, превенция, по-добър надзор и модернизиране на пътната система.

