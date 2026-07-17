44-годишен мъж почина по време на спецакция във Варна

Снимка: ОДМВР-Варна

Окръжна прокуратура – Варна ръководи досъдебно производство, в рамките на което трябва да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства около смъртта на мъж, свързан с разследване за търговия с наркотични вещества.

Във връзка с постъпила информация за разпространение на наркотични вещества в ОД на МВР – Варна, на 16 юли е проведена специализирана полицейска операция. Извършено е претърсване в дома на С.А. (48 г.), където са намерени и иззети различни наркотични вещества, сред които и фентанил. По случая има образувано досъдебно производство за престъпление по чл.354б, ал. 3 от НК под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна.

В хода на операцията са задържани лица, за които имало обосновано предположение, че са закупили наркотични вещества от С.А. След задържане на един от мъжете – на 44 години, здравословното му състояние се влошило. Незабавно бил подаден сигнал за колабирало лице в неконтактно състояние. На място пристигнал екип на Спешна медицинска помощ. Установено било, че 44-годишният е починал. Предстои да бъде установена причината за смъртта му, както и законосъобразността на полицейските действия.

Работата по разследването продължава за изясняване на всички факти и обстоятелства около случилото се. Действията са възложени на следовател от Окръжния следствен отдел и се ръководят от прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.

"По случая, при който при задържането на правонарушител е настъпила смърт, е образувано следствено дело. Към момента се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Служителите на ОДМВР – Варна оказват пълно съдействие на разследващите органи. До приключване на процесуално-следствените действия и с оглед интересите на разследването не може да бъде предоставена допълнителна информация", заявиха от Областната дирекция на МВР в морската столица.

Редактор "Екип на Петел",

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