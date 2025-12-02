44 пожара са потушени в страната за изминалото денонощие

Пиксабей

Потушени са общо 44 пожара в страната за изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 80 сигнала за произшествия.

С материални щети са възникнали 17 пожара, от които шест в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 27 от пожарите.

Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 25 за оказване на техническа помощ.

Пет лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!