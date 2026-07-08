446 са вече случаите на морбили в страната, най-много са във Враца, във Варна - 3

Пиксабей

446 са общо заболелите от морбили лица у нас, те са в единадесет области на страната, съобщиха от Министерство на здравеопазването.

83% от заболелите или 368 случая са деца. 26 случая са отхвърлени, поради липсата на лабораторни данни за морбилна инфекция.

Най-много са случаите във Враца - 222. Болни са регистрирани и в областите Плевен (140), Ловеч (55), Монтана (11), София-град (8), Варна (3), Русе (3), Видин (1), Перник (1), София-област (1) и Търговище (1), предаде "Фокус".

Разпределението по области спрямо заболяемостта е, както следва: Враца - 153,63 случая на 100 000 население, Плевен - 65,76 случая на 100 000 население, Ловеч - 50,25 случая на 100 000 население, Монтана – 9,91 случая на 100 000 население, София-град - 0,61 случая на 100 000 население, Варна – 0,68 случая на 100 000 население, Русе – 1,63 случая на 100 000 население, Видин – 1,44 случая на 100 000 население, Перник – 0,92 случая на 100 000 население, София-област - 0,45 случая на 100 000 население и Търговище - 1,07 случая на 100 000 население.

По възрасти, заболелите са както следва:

под 1 г. – 40 заболели – заболяемост 79,43 заболели на 100 000 население;

1-4 г. – 126 заболели - заболяемост 55,22 заболели на 100 000 население;

5-9 г. – 113 заболели - заболяемост 37,40 заболели на 100 000 население;

10-14 г. – 68 заболели – заболяемост 21,86 заболели на 100 000 население;

15-19 г. – 28 заболели - заболяемост 8,44 заболели на 100 000 население;

20-24 г. – 13 заболели - заболяемост 4,47 заболели на 100 000 население;

25-29 г. – 12 заболели - заболяемост 4,36 заболели на 100 000 население;

30-34 г. – 9 заболели - заболяемост 2,80 заболели на 100 000 население;

35-39 г. – 7 заболели - заболяемост 1,66 заболели на 100 000 население;

над 40 г. – 31 заболели - заболяемост 0,80 заболели на 100 000 население.

228 от заболелите не са ваксинирани, поради ненавършена възраст или други причини, а при 37 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация. От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени 48 826 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.

Редактор "Екип на Петел",

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