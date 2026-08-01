45-годишен българин е загинал в тежка катастрофа в Нидерландия

Снимка: Пиксабей

Жертвата на смъртоносна катастрофа между камион и микробус на магистрала N48 край Балкбруг (източна Нидерландия) в четвъртък е 45-годишен мъж от България. Той е бил един от седемте пътници в микробуса, съобщава БТА.

Българинът е починал на място.

Няколко души са били заклещени и след като са били извадени от превозните средства, са били транспортирани в болница с тежки наранявания.

Шофьорът на камиона е останал невредим.

Редактор "Екип на Петел",

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