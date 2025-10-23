45-хиляден град забрани тротинетките в пешеходната зона

Пиксабей

Община Асеновград забрани официално тротинетките в пешеходната зона. Мярката е заради зачестили инциденти и е регламентирана от промените в наредбата за безопасността на движението.

Тя предвижда и забрана водачите тротинетки да возят други лица, да карат без ръце, като и да използват мобилен телефон по време на движение. Минималната допустима възраст за управление на тротинетка по велосипедна инфраструктура, по пътища и улици е 16 г. , а 14-годишните ще могат да карат само по велосипедни алеи.

Всички непълнолетни, управляващи електрически превозни средства, задължително трябва да носят каски.

В пешеходната зона на Асеновград, само в рамките на 2 месеца има няколко инцидента с тротинетки - блъснати и пострадали са малко дете, тийнейджърка, момче на 10 г. и възрастна жена, пише "Новини".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!