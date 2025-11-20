45 пожара са потушени в страната за последните 24 часа

Пиксабей

Потушени са 45 пожара в страната за последното денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Пожарните екипи са реагирали на 92 сигнала за произшествия.

При пожарите за изминалите 24 часа е пострадал един човек. Той е мъж на 65 години, пострадал при пожар в гараж на къща в сливенския град Котел.

С материални щети са възникнали 16 пожара, от които девет са в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 29 пожара.

Извършени са 41 спасителни дейности и помощни операции. От тях три са били при катастрофи, а 38 - при оказване на техническа помощ.

Общо шест лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!