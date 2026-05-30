45 спасители ще се грижат за безопасността на плажа във Варна

Снимка уикипедия, Kritzolina

Малко преди старта на летния туристически сезон се обръщаме към Варна и морските спасители, които ще се грижат за нашата безопасност.

Как върви подготовката на гардовете и има ли достатъчно желаещи да охраняват плажовете ни?

И тази година желаещи не липсват, но е важно да се знае, че само ентусиазмът далеч не е достатъчен, тъй като е необходимо кандидатите да преминат и през специална подготовка.

А от началото на годината десетки нови плажни спасители вече завършиха подобно обучение, пише NOVA.

Алекс Димитров е сред младите спасители на варненския плаж. За втора поредна година ще следи за сигурността на ивицата. Той споделя, че харесва работата си и обича да помага на хората. Разказва, че е и добре мотивиран, доволен е и от заплащането, и от условията.

Но за професията спасител, само мотивацията далеч не е достатъчна. Велислав Цеков, който е председател на Сдружението на спасителите към БЧК - Варна, посочва: "За да бъде един човек спасител, независимо дали на басейн или на море, той трябва да отговаря на определени условия или на базова плувна подготовка". Той допълва, че Червеният кръст държи много на медицинската подготовка, затова тази година в учебните програми са застъпени почти два пъти повече часове.

От началото на годината подготовката са преминали десетки. Цеков посочва, че досега са проведени 3 курса, в които има около 45 сертифицирани спасители. В момента върви четвърти такъв, очаква се и още един.

На този фон концесионерите ще предложат и по-атрактивно заплащане за предстоящия летен сезон. Сред тях е Дирон Ръсовски. "Тъй като има недостиг на кадри, всяка година ние сме принудени да увеличаваме заплатите. Тази година ще бъдат с около 10 % по-високи", казва той.

Т.е. между 1300 - 1500 евро възнаграждения на спасител, което е почти Европейска заплата, допълва консеционерът.

А ако всичко върви по план, водните гардове ще заемат постовете си съвсем скоро. Ръсовски очаква от 1 юни постовете да бъдат попълнени със спасители, пише novini.bg.

