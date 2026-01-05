450 отменени полета заради снеговалеж на летище "Схипхол" в Амстердам

Пиксабей

Ръководството на летище "Схипхол" в Амстердам обяви, че е отменило 450 полета тази сутрин заради снеговалеж и тежки зимни метеорологични условия, като очакванията са броят им да се нарасне през деня. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на нидерландската агенция "А Ен Пе" (ANP), предаде БТА.

Летището в Амстердам, което е едно от най-натоварените в Европа, бе принудено да отмени стотици полети от петък заради лошото време.

Вчера нидерландската авиокомпания "Ка Ел Ем" (KLM) съобщи, че е била принудена да отмени 124 полета от и до летище "Схипхол" заради зимните метеорологични условия.

Корпорацията, която е нидерландско подразделение на „Ер Франс-Ка Ел Ем“ (Air France-KLM), отмени стотици полети от петък насам, след като студеното време наруши нормалната работа на летището.

Ръководството на летище "Схипхол" предупреди пътниците да очакват закъснения и анулирани полети, докато персоналът извършва обработка на самолетите против обледеняване.

