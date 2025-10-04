4500 евро, лаптопи и луксозни дрехи са открити в арестуваните мародери в Елените

снимка: МВР

Двама криминално проявени мъже са задържани от служители на полицията и жандармерията в района на курорта Елените. В тях са открити значителна сума пари и ценни вещи, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов.

"В тях бяха намерени 4500 евро – основно купюри по 500 и 200 евро. Банкнотите са сравнително нови. Установихме още голяма връзка с ключове за секретни брави, както куфар с два лаптопа, скъпи парфюми и луксозни дрехи", заяви Маринов.

По случая е образувано досъдебно производство. "Тепърва ще се извършват процесуално-следствени действия. Ще се установяват следи и произход на вещите", допълни директорът на полицията, цитиран от БТА.

Работата по случая продължава.

