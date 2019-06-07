46-годишен мъж причини нещо лошо на 11-годишно момиче, но...

Снимка: Булфото, архив

В Московска област служителите на реда са задържали мъж по подозрение за изнасилване на 11-годишно момиче. Това съобщава официалният уебсайт на Главно регионално следствено управление на ИК на Руската федерация.

Инцидентът е станал в подмосковския град Литкарино. Според разследването 46-годишният мъж, родом от Узбекистан, от юни 2018 г. до януари 2019 г. неколкократно е извършвал сексуални действия срещу младата приятелка на дъщеря си.

Майката на ученичката се обърна към обществеността с изявление. Сега момичето е на 21-23 седмица от бременността, пише Life.ru.

Очаква се на мъжа да бъде повдигнато обвинение.

Превод: „Петел”

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html