реклама

46-годишен мъж причини нещо лошо на 11-годишно момиче, но...

07.06.2019 / 19:10 1

Снимка: Булфото, архив

В Московска област служителите на реда са задържали мъж по подозрение за изнасилване на 11-годишно момиче. Това съобщава официалният уебсайт на Главно регионално следствено управление на ИК на Руската федерация.


реклама

Инцидентът е станал в подмосковския град Литкарино. Според разследването 46-годишният мъж, родом от Узбекистан, от юни 2018 г. до януари 2019 г. неколкократно е извършвал сексуални действия срещу младата приятелка на дъщеря си.

Майката на ученичката се обърна към обществеността с изявление. Сега момичето е на 21-23 седмица от бременността, пише Life.ru.

Очаква се на мъжа да бъде повдигнато обвинение.

Превод: „Петел”

 

 

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
NANSI (преди 36 минути)
Рейтинг: 1779 | Одобрение: 714
ЗАЩО САМО НЕГАТИВИ ЗА РУСИЯ?!?!?!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама