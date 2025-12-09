реклама

46 пожара са потушени в страната през последното денонощие

09.12.2025 / 08:24 0

Пиксабей

Общо 46 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщава Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Пожарникарите са реагирали на 73 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин. 

С преки материални щети са възникнали 12 пожара, без нанесени материални щети са 34 пожара, извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции. 

Регистрирани са три лъжливи повиквания.

При пожарите няма загинали и пострадали, предаде БТА. 

 

