Общо 46 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщава Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Пожарникарите са реагирали на 73 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин.

С преки материални щети са възникнали 12 пожара, без нанесени материални щети са 34 пожара, извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции.

Регистрирани са три лъжливи повиквания.

При пожарите няма загинали и пострадали, предаде БТА.

