46 ранени при катастрофа на туристически автобус в Турция

Общо 46 души са били хоспитализирани с наранявания след преобръщане на туристически автобус в град Чанаккале, Северозападна Турция, съобщи вестник „Джумхуриет“. По информация на изданието те са в добро здравословно състояние, посочва БТА.

Автобусът е пътувал от Анкара и се е преобърнал тази сутрин на влизане в квартал Бига в Чанаккале, където е излязъл от пътя по неясни причини.

На място са пристигнали множество линейки, които са отвели пострадалите в болница, като шофьорът на автобуса е сред хоспитализираните.

Полицията е започнала разследване по случая.

