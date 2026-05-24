46 ранени при катастрофа на туристически автобус в Турция
Общо 46 души са били хоспитализирани с наранявания след преобръщане на туристически автобус в град Чанаккале, Северозападна Турция, съобщи вестник „Джумхуриет“. По информация на изданието те са в добро здравословно състояние, посочва БТА.
Автобусът е пътувал от Анкара и се е преобърнал тази сутрин на влизане в квартал Бига в Чанаккале, където е излязъл от пътя по неясни причини.
На място са пристигнали множество линейки, които са отвели пострадалите в болница, като шофьорът на автобуса е сред хоспитализираните.
Полицията е започнала разследване по случая.
