464 евро бонус за Коледа в Хърватия

Пиксабей

Три четвърти или 74% от работещите в Хърватия очакват коледен бонус, като се надяват да получат средно 464 евро, с 65 евро повече от средната сума, получена миналата година, съобщава БТА, позовавайки се на проучване, публикувано днес от портала MojPosao.

Международната компания „Алма Кариър Кроейша“ (Alma Career Croatia), известна най-вече с марката MojPosao, е провела проучване сред над 400 респонденти. Проучването показва, че по-голямата част от работещите в Хърватия очакват да получат коледен бонус, предаде Новини.бг.

Изследователите обаче отбелязват, че тази година очакванията на работещите са малко по-умерени, отколкото в предишни години. Около три четвърти от анкетираните, 74%, очакват коледен бонус, което е значително намаление спрямо 86% през миналата година. И все пак тазгодишното число е почти идентично с дела на работещите, които действително са получили бонус миналата година, 75%, което предполага, че очакванията постепенно се изравняват с реалността.

От друга страна, около една четвърт (26%) от работещите смятат, че работодателят им няма да им даде коледен бонус тази година, посочвайки като основни причини по-строгите фирмени политики или по-слабите бизнес резултати.

Мнозинството очаква плащане в брой

По-голямата част, 90%, от очакващите бонус тази година, както и в предишни години, предвиждат плащане в брой, със средна сума от 464 евро, което е с 65 евро повече от средната сума, получена от работещите миналата година.

Изследователите отбелязват, че в миналото работещите са предвиждали по-точно сумите, които ще получат от работодателите. Преди въвеждането на еврото прогнозите на служителите са били почти точни, с минимални отклонения. След преминаването към новата валута се е появила по-голяма разлика между очакванията и реалността. „Въпреки че нашите очаквания традиционно са малко по-високи от реално изплатените суми, едва през 2023 г. се наблюдава забележимо надценяване на коледните бонуси, така че работещите все още се адаптират към суми в евро“, отбелязват изследователите.

Както и в предишни години, алтернативните форми на коледни бонуси остават второстепенни. Само една пета от работещите очакват ваучер за пазаруване, а 9% се надяват на подаръчен пакет.

Най-висок е оптимизмът в частните компании с чуждестранна собственост

83% от наетите в държавните компании и 93% от работещите в обществените институции и администрацията очакват коледен бонус. Служителите в обществените институции обаче смятат, че ще получат средно 355 евро тази година, което е най-ниската очаквана сума сред анкетираните. Служителите в държавните компании очакват малко по-висок бонус, около 368 евро.

Най-оптимистично настроени са работещите в частни компании с чуждестранна собственост, които очакват среден бонус от 514 евро, най-високият сред всички групи. Същевременно реално очакващите коледен бонус от работещите в тези компании са 80%.

От друга страна, 71% от работещите в частни компании с местна собственост най-малко вярват, че ще получат бонус, като очакваната средна стойност е 498 евро.

Проучването показва също, че една трета (32%) от работещите възприемат коледния бонус като жест на добра воля от страна на работодателя и форма на признание за техните усилия и постижения през годината. 68% обаче смятат бонуса за право на всеки служител, а много от тях признават, че биха се възмутили от работодателя, ако бонусът не бъде изплатен.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!