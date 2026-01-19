47 български известни личности се обявиха в подкрепа на забраната на клетките за телета

Снимка: Пиксабей, илюстративна

47 български публични личности, артисти, музиканти и спортисти се обявиха в подкрепа на забраната на клетките за телета. Това те направиха в отворено писмо, изпратено до депутатите в парламента.

Сред известните лица, подписали писмото, което е във връзка с петицията за „За законодателна забрана на отглеждането на телета в индивидуални клетки и преминаване към модерно групово отглеждане“, са Александър Кадиев, Александър Сано, Биляна Йотовска, Владимир Карамазов, Захари Бахаров, Иван Бърнев, Йоана Буковска, Стефания Колева, шеф Силвена Роу.

"У нас темата за агресията към животните вече не стои в периферията, а се превърна във въпрос на национален характер и обществен морал. Това личи при всеки ужасяващ случай на насилие към животни, за който научаваме – следва обществен отзвук, протести, в които и ние участваме, промени към по-добри закони за животните", пише в писмото.

Публикуваме документа без редакторска намеса:

СТАНОВИЩЕ

Относно: Отворено писмо от 47 български публични личности, артисти, музиканти, спортисти в подкрепа на забраната на клетките за телета във връзка с Петиция „За законодателна забрана на отглеждането на телета в индивидуални клетки и преминаване към модерно групово отглеждане“ с вх. № ПГ-51-528-00-210/19.08.2025 г., подкрепена от 110 942 български граждани

Уважаеми дами и господа народни представители,

Ние, група български граждани, познати на публиката чрез изкуството, спорта, музиката, обществения живот и публичната сцена, се обръщаме към Вас с човешки призив. Като граждани и като хора, които искат да живеят в страна, която не е музей на открито за най-ужасяващите издевателства над животни. Пишем Ви с вярата, че животните заслужават шанс за живот, движение, топлина, социален контакт, щастие и свобода.

Живеем в страна, в която хората все по-болезнено осъзнават последствията от насилието – във всяка негова форма. У нас темата за агресията към животните вече не стои в периферията, а се превърна във въпрос на национален характер и обществен морал. Това личи при всеки ужасяващ случай на насилие към животни, за който научаваме – следва обществен отзвук, протести, в които и ние участваме, промени към по-добри закони за животните. Но агресия към животните е и всяко безпричинно и неоправдано страдание, което те преживяват в условия, в които ние ги поставяме и за които ние сме отговорни. Развитите общества се познават не по големите думи и гръмките фрази, а по това как се отнасят към най-беззащитните.

Днес се обръщаме към Вас с надежда – надежда, че България може да бъде сред страните, които поставят хуманността над навика и инерцията. Убедени сме, че можем да бъдем държава, в която законът не допуска страдание там, където има алтернатива.

Защото алтернатива има. Що се отнася до клетките за телета, тази алтернатива е социално отглеждане, свободно-групово – по-хуманно, по-близко до естествената им среда, по-природно, безопасно и изгодно.

Телетата са чувствителни, любопитни, игриви и общителни животни. Те се привързват. Търсят допир, топлина, компания. Те познават болката и самотата когато, само часове след раждането си, едно теле бъде отделено от майка си и затворено в клетка – в пространство само сантиметри

по-голямо от собственото му тяло. Това е жестокост. Това е тишина, която се превръща в страдание. Това е плач, който никой не чува.

В такава клетка, в която телето не може да играе, не може да тича, понякога дори не може да се обърне, животът не расте – той се свива. Социално животно, едва посрещнало света, е оставено само, без възможност за контакт и топлина с други телета, без възможност да се сгуши, да се успокои, да се стопли през зимата... Не живот – това е оцеляване, съпроводено с дни, седмици, месеци без движение и без свобода, в които единствена компания са страхът и самотата.

Тази „практика“ няма място в нашата родина. Това не е емоционален призив без основа – това е научно обосновано, етично и логично предложение. Ние не заставаме просто срещу дадена практика, без да предлагаме алтернатива. Напротив – имаме ясния път към по-добро решение, което вече се прилага успешно в България от години и което науката подкрепя.

Настояваме разумният и плавен, но неизбежен преход към край на „отглеждането“ на телета в клетки да започне сега. Вярваме, че България може да бъде пример. Че законодателството ни може да отрази морала ни, а не да го пренебрегва. Че можем да покажем, че животът – дори най-малкият и

най-уязвимият – има стойност.

Затова Ви призоваваме:

• Да подкрепите законодателна промяна, която постепенно да прекрати затварянето на телета в индивидуални клетки съгласно научните препоръки.

• Да насърчите и подпомогнете преминаването към начините на отглеждане на телета без клетки.

• Да поставим България на страната на хуманността, на европейските стандарти, на състраданието и морала.

И ние вярваме, че България е готова да избере добротата. Да избере бъдеще, в което животът не е затвор, а свобода.

Време е да го изберем заедно.

Това не е партиен въпрос. Това е общочовешки въпрос. И сега е моментът да покажете дали ще застанете от правилната страна на историята.

С уважение,

Албена Павлова

Александър Кадиев

Александър Сано

Андреа (Теодора Андреева)

Биляна Йотовска

Борислав Вълов – Ей Бо

Венелин Стефанов – Венелин

Венцеслав Тодоров

Виктория Георгиева – VICTORIA

Владимир Карамазов

Владимир Михайлов

Глория Тодорова

Деси Слава

Диана Димитрова

Диляна Попова

Ева Георгиева – EVA

Елеонора Кабакчиева

Емилия Башур - Емилия

Емилия Младенова

Захари Бахаров

Иван Бърнев

Изабел Овчарова

Ирена Чакалова

Искра Донова

Йоана Буковска

Йоанна Темелкова

Кристина Димитрова - Кики

Лили Гелева

Мадлен Пенева

Марта Желязкова

Мила Джи Гатев

Мими Шишкова

Мирела Лилова

Неда Спасова

Ния-Косара

Петя Тодорова

Светослав Кюркчийски

Силвия Ангелова

Славея Иванова – Seya

Стан Яневски

Стефания Колева

Хаки Кан

Христина Петрова – TINA

Цветослав Цонев – Цуро

Alexander Vlog

BenTlee

Chef Silvena Rowe

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!