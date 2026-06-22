47-годишната опитна планинарка Живка Куртева е загиналата жена в Пирин, скоро станала баба

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47-годишната Живка Куртева от Малко Търново е жената, загинала по време на преход в Пирин. Тъжната вест беше потвърдена от нейни близки, които я описват като човек, силно свързан с природата и планината.През последните години Живка е живяла в София, където е и нейната дъщеря. Наскоро тя е станала баба, предаде viaranews.com.

Нейни близки разказаха пред Flagman.bg., че преди години е работила в Община Малко Търново, а след развода си се е установила в столицата, където е започнала работа в търговска верига. Въпреки това никога не е прекъсвала връзката си с родния град.

“Носталгията към Малко Търново не я пускаше. Беше си купила апартамент, започнала беше ремонт и планираше до година окончателно да се върне тук“, споделят нейни познати.Планината е била сред най-големите ѝ страсти. Живка Куртева често е предприемала туристически преходи, включително самостоятелно, а при всяко завръщане в родния край е отделяла време за разходки сред природата.

Близките ѝ подчертават, че е била опитен планинар, добре подготвена и екипирана за подобни маршрути, както и че е познавала добре планинските терени.

Съболезнования към семейството отправи и кметът на Малко Търново Илиян Янчев.“Беше прекрасен човек – лъчезарна, усмихната и добродушна. Обичаше природата и планината, това беше нейният свят. За жалост именно те ни я отнеха“, каза кметът.

Погребението на Живка Куртева ще се състои в родния ѝ град Малко Търново.

Редактор "Екип на Петел",

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