475 земеделци от Кюстендилско искат компенсации заради студовете през април
Кадър БНТ
475 са подадените заявления от земеделски производители от Кюстендилско за компенсация от студовете през април според информация на областната служба "Земеделие".
Експертни комисии посещават всеки от масивите и местата, посочени в заявленията, за да констатират пораженията, което ще отнеме време. На места овощията са измръзнали на 100%, предава БНР.
Процедурите по констатиране на пораженията от студовете са бавни, а самите компенсации няма да бъдат изплатени по-рано от август, коментират експерти.
Земеделските производители имат възможност да търсят компенсации и от застрахователите, след като студовете и сланата т. г. бяха преди 20 април, каквото е условието от страна на застрахователните агенции.
В тази връзка земеделският министър Пламен Абровски, който през уикенда беше в Кюстендил за празника на черешата, каза:
"Този проблем се надявам другата година да го нямаме. За мен е непонятно поради каква причина никой не е разговарял със застрахователите, при положение, че съществува държавна помощ, която покрива близо 70% от застрахователната премия, за мен е непонятно поради каква причина не е разговаряно със застрахователите, за да могат те да обхванат целия период, в който има застрахователно събитие. В крайна сметка тази държавна помощ е насочена към земеделските производители. Лично ще провежда разговор с всички застрахователи, които са на територията на България, да бъдат така добри догодина да успеят да обхванат по-голям период от време, защото в крайна сметка това е целта на застраховката".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!