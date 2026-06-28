475 земеделци от Кюстендилско искат компенсации заради студовете през април

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475 са подадените заявления от земеделски производители от Кюстендилско за компенсация от студовете през април според информация на областната служба "Земеделие".

Експертни комисии посещават всеки от масивите и местата, посочени в заявленията, за да констатират пораженията, което ще отнеме време. На места овощията са измръзнали на 100%, предава БНР.

Процедурите по констатиране на пораженията от студовете са бавни, а самите компенсации няма да бъдат изплатени по-рано от август, коментират експерти.

Земеделските производители имат възможност да търсят компенсации и от застрахователите, след като студовете и сланата т. г. бяха преди 20 април, каквото е условието от страна на застрахователните агенции.

В тази връзка земеделският министър Пламен Абровски, който през уикенда беше в Кюстендил за празника на черешата, каза:

"Този проблем се надявам другата година да го нямаме. За мен е непонятно поради каква причина никой не е разговарял със застрахователите, при положение, че съществува държавна помощ, която покрива близо 70% от застрахователната премия, за мен е непонятно поради каква причина не е разговаряно със застрахователите, за да могат те да обхванат целия период, в който има застрахователно събитие. В крайна сметка тази държавна помощ е насочена към земеделските производители. Лично ще провежда разговор с всички застрахователи, които са на територията на България, да бъдат така добри догодина да успеят да обхванат по-голям период от време, защото в крайна сметка това е целта на застраховката".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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